Не выбрасывайте крыс, подаренных на Новый год. Они погибнут

Сегодня, 13:43

Александр Зуев

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Не выбрасывайте крыс, подаренных на Новый год. Они погибнут

Эксперты Новосибирского зоопарка призвали россиян не выбрасывать декоративных крыс, подаренных к Новому году – они не агрессивны и не требуют особого ухода. Их можно поместить в клетку или аквариум и кормить совершенно незатейливой едой – сухим хлебом. 

Животные полностью одомашнены и в диких условиях не выживут. Они не умеют добывать еду и противостоять врагам. Поэтому, если их выбросить на улицу они неминуемо погибнут. В крайнем случае, их можно отдать в зоопарк. 

«Домашние крысы, купленные в зоомагазине, не приспособлены жить в наших подвалах, на улицах, в канализациях. В основном это белые крысы, которые выведены искусственно, на улице они погибнут», – сказала ТАСС старший научный сотрудник Новосибирского зоопарка Татьяна Певнева. 

Ранее сообщалось, что спрос на белых крыс перед Новым годом значительно возрос. Россияне считают их недорогим и оригинальным подарком.

крыса Новый год

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