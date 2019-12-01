В войска начали поступать портативные солнечные зарядные устройства

Сегодня, 12:50

Александр Зуев

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В войска начали поступать портативные солнечные зарядные устройства

Российские инженерные войска приняли на снабжение индивидуальные источники электрической энергии, которые представляют собой компактные «зарядники» с фотоэлектросистемой. Другими словами – это мобильные раскладные солнечные батареи. 

Приборы выполнены в трех вариантах, мощность которых варьируется от 30-ти до 100 ватт. Они предназначены для подзарядки военного оборудования. 

 

«Инновационной особенностью используемых в источниках батарей является применение в их конструкции фотоэлектрических преобразователей российского производства, произведенных по современной технологии c коэффициентом полезного действия свыше 20 процентов», – говорится в сообщении Минобороны. 

В военном ведомстве отметили, что данные зарядные системы будут использоваться при выполнении поставленных задач в полевых условиях, когда центральное электроснабжение отсутствует. К настоящему времени в инженерные войска поступила первая партия источников.

Минобороны зарядные устройства

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