В войска начали поступать портативные солнечные зарядные устройства

Российские инженерные войска приняли на снабжение индивидуальные источники электрической энергии, которые представляют собой компактные «зарядники» с фотоэлектросистемой. Другими словами – это мобильные раскладные солнечные батареи.

Приборы выполнены в трех вариантах, мощность которых варьируется от 30-ти до 100 ватт. Они предназначены для подзарядки военного оборудования.

«Инновационной особенностью используемых в источниках батарей является применение в их конструкции фотоэлектрических преобразователей российского производства, произведенных по современной технологии c коэффициентом полезного действия свыше 20 процентов», – говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что данные зарядные системы будут использоваться при выполнении поставленных задач в полевых условиях, когда центральное электроснабжение отсутствует. К настоящему времени в инженерные войска поступила первая партия источников.