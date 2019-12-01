Москвичка приехала в Дагестан подзаработать денег, а попала в рабство

Сегодня, 13:10

Александр Зуев

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Москвичка приехала в Дагестан подзаработать денег, а попала в рабство

Москвичку по имени Ольга, ранее лишившуюся жилья и документов, действующие в столице вербовщики заманили на работу в Дагестан, посулив, как водится, высокую зарплату и хорошее питание. 

«Несмотря на отсутствие на руках каких-либо документов, женщину удачно провезли через все посты и специально в темное время суток доставили на место работы в такой глуши, что она потом даже не смогла толком объяснить, где эти парники находятся», – пишет на своей странице в ВК пресс-служба движения «Альтернатива». 

Ольга сразу поняла, что никаких заработков ей здесь не светит. Находясь в чужом краю и не имея на руках паспорта, она не сразу решилась на побег. Но затем один из рабочих, Алексей, согласился бежать с ней вместе. Примерно через месяц они осуществили свой план и в итоге оказались в Махачкале. Напарник Ольги куда-то запропастился, поэтому женщина напрямую пошла в полицию. Там ее выслушали и помогли. Сейчас она в Москве восстанавливает документы. 

А движение «Альтернатива», борющееся с рабством во всех его проявлениях, разыскивает Алексея, чтобы и ему помочь вернуться домой.     

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Москвичка приехала в Дагестан подзаработать денег, а попала в рабство

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