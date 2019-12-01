Ксения Собчак обнародовала последнее сообщение, полученное от Галины Волчек

Сегодня, 15:39

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Ксения Собчак обнародовала последнее сообщение, полученное от Галины Волчек

Телеведущая Ксения Собчак обнародовала свою последнюю переписку с актрисой и худруком театра «Современник» Галиной Волчек, которая умерла вчера в возрасте 86 лет в результате отека головного мозга.

Ксения Анатольевна в последнее время тесно общалась с Галиной Волчек, так как планировала у нее взять интервью для своего Ютуб-шоу «Осторожно, Собчак».

«Не знаю даже почему я позвонила и договорилась на большое интервью в новом сезоне. А сейчас вот думаю — да вот просто бы обнять и все», - написала она на страницах своего Телеграм-канала.

В переписке можно увидеть вопрос Собчак к Волчек - телеведущая интересовалась, может ли она позвонить худруку. Галина Волчек ответила не сразу - на следующий день. Женщина написала, что Собчак может позвонить ей в любое время.

«Мой личный пример для подражания. Сильная, своенравная. Глыба», - написала Собчак под фото.

Разговор между Ксенией и Волчек все же состоялся -  говорили обо всем на свете, даже обсудили возможного преемника, но Галина Борисовна была тогда полна сил и планов.

Напомним, похороны Галины Волчек, как стало известно, состоятся в Москве на Новодевичьем кладбище.

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