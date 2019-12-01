В Свердловской области 7-летняя девочка погибла, играя с кошкой на диване

Сегодня, 17:53

0

Image
В Свердловской области 7-летняя девочка погибла, играя с кошкой на диване

Игры с кошкой на диване для 7-летней жительницы Качканара (Свердловская область) закончились смертью. Школьница упала и вскоре после этого умерла.

Юная жительница Урала любила играть со своей любимицей. В день трагедии первоклассница прыгала со своей любимицей на диване. Но, по всей видимости, равновесие удержать не смогла.

«Она прыгала на диване и упала», - цитирует «Российская газета» пресс-секретаря регионального управления Следкома Александра Шульгу. Предположительно, во время падения первоклассница сломала себе шейный позвонок.

По его словам, в данный момент проводится проверка по факту смерти школьницы. Предварительно следователи считают, что смерть девочки не носит криминального характера.

Лента

В Свердловской области 7-летняя девочка погибла, играя с кошкой на диване

Сегодня, 17:53

В Мытищах в спортивной сумке нашли скелет человека

Сегодня, 17:53

В Петербурге средь бела дня похитили предпринимателя

Сегодня, 17:34

В Кузбассе разыскивается 3-месячная девочка, оставленная мамой на обочине дороги

Сегодня, 17:04

Аксенов нашел положительный момент в нападках Киева на Крымский мост

Сегодня, 16:33

В городе штата Висконсин разрешили играть в снежки

Сегодня, 15:56

В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина

Сегодня, 15:28

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle