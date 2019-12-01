Аксенов нашел положительный момент в нападках Киева на Крымский мост

Ранее в Киеве заявили, что открытие ж/д движения по Крымскому мосту – это нарушение суверенитета Украины, а затем, после прибытия в Севастополь первого поезда, объявили об «открытии уголовного производства» по факту незаконной доставки лиц на украинскую территорию.
Он добавил, что все новшества, все успешно завершенные проекты, делающие жизнь крымчан лучше, всё, что сводит на нет украинскую блокаду, вызывает у киевских властей «истерическую реакцию», а у Брюсселя – недовольство. А это означает только одно: и те, и другие преследуют одинаковую цель – нанести населению полуострова максимальный вред, отметил Аксенов.
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