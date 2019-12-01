Аксенов нашел положительный момент в нападках Киева на Крымский мост

Сегодня, 16:33

Александр Зуев

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Аксенов нашел положительный момент в нападках Киева на Крымский мост

Ранее в Киеве заявили, что открытие ж/д движения по Крымскому мосту – это нарушение суверенитета Украины, а затем, после прибытия в Севастополь первого поезда, объявили об «открытии уголовного производства» по факту незаконной доставки лиц на украинскую территорию. 

«Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях Мосфильма, и по нему ездят реальные поезда», – написал глава Крыма Сергей Аксенов в «ВКонтакте». 

Он добавил, что все новшества, все успешно завершенные проекты, делающие жизнь крымчан лучше, всё, что сводит на нет украинскую блокаду, вызывает у киевских властей «истерическую реакцию», а у Брюсселя – недовольство. А это означает только одно: и те, и другие преследуют одинаковую цель – нанести населению полуострова максимальный вред, отметил Аксенов.  

Крым Сергей Аксенов Украина

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