РФ ответит на санкции против «Северного потока-2» персональными санкциями, и не только

Сегодня, 17:43

Александр Зуев

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РФ ответит на санкции против «Северного потока-2» персональными санкциями, и не только

МИД РФ увеличит список американских граждан, въезд которых на территорию России нежелателен. Это будет одной из мер в ответ на санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода СП-2. При этом российские ограничения не коснутся физических и юридических лиц, занимающихся бизнесом и вкладывающих средства в экономику РФ. 

Однако люди, причастные к санкционным инициативам и проявившие на этом поприще наибольшую активность могут не рассчитывать на свободное путешествие по России. При этом Россия не афиширует выставленные стоп-листы на въезд. О них становится известно лишь в тот момент, когда запрашивается виза. 

А вообще, Москва не будет торопиться с ответными мерами, поскольку они должны быть не для галочки, а по-настоящему действенными, сказал Интерфаксу замглавы МИД Рябков. 

«Ответ будет не только риторический, об этом уже заявлено на уровне нашего руководства. Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить», – добавил он.
МИД РФ Сергей Рябков санкции

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