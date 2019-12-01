Специалисты Роскачества проверили фейерверки китайского производства

Сегодня, 13:24

Александр Зуев

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Специалисты Роскачества проверили фейерверки китайского производства

Сотрудники Роскачества отобрали для исследования 10 самых популярных в России видов фейерверков китайского производства. Они проверялись по 32 показателям. В частности, учитывались безопасность транспортировки, стойкость к изменению внешней среды, безопасность при падении с разной высоты, уровень шума после запуска и пр. В итоге получены положительные результаты. 

«Все товары оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды: концентрация вредных веществ в воздухе после их запуска оставалась в пределах нормы. Уровень шума также не превысил допустимого значения в 140 децибел», – говорится в сообщении ведомства. 

Там отметили, что положительные результаты исследований свидетельствуют о правильности выбранного ранее в России курса, направленного на усиление контроля за оборотом пиротехнических средств. В настоящее время доля «условно некачественной» продукции крайне мала, добавил в ведомстве.

Роскачество фейерверки

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