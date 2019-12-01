Российских заключенных пытались накормить «фальсифицированной» курятиной

В исправительные учреждения, расположенные на территории 7-ми российских регионов, поступили партии куриных тушек с гелевым наполнителем. По данным «Интерфакса », ссылающегося на информацию ФСИН, курятина поставлена по госконтракту.

«При приемке курятины, поставленной согласно госконтрактам, выявили несоответствие мяса кур 1 сорта требованиям нормативно-технической документации», – говорится в сообщении ведомства.

Замороженные тушки не имели внешних дефектов, однако при их термической обработке вдруг начали стремительно терять в массе – из мяса начало вытекать какое-то гелевое вещество.

В итоге продукция была экстренно изъята из всех учреждений и отправлена на исследование, по окончании которого вся документация будет направлена в следственные органы. Одновременно с этим ФСИН направил претензии производителю. Объем бракованной партии кур не уточняется.