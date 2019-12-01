В РФ завершены госиспытания новейшего ЗРК «Гибка-С»

Сегодня, 11:21

Александр Зуев

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В РФ завершены госиспытания новейшего ЗРК «Гибка-С»

Разработчики и военные специалисты завершили госиспытания нового зенитного комплекса «Гибка-С», созданного для российских Сухопутных войск. Турельная дистанционно-управляемая пусковая установка смонтирована на бронеавтомобиле «Тигр». 

«В этом году успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля "Тигр" с установленным на них зенитно-ракетным комплексом "Гибка-С"», – рассказали ТАСС в Военно-промышленной компании" (ВПК, разработчик "Тигра"). 

Испытания подтвердили соответствие комплекса заложенным в него характеристик, в частности возможность стрельбы из ЗРК на ходу со скоростью до 30 км/час. 

О предстоящих испытаниях «Гибки-С» Минобороны сообщило весной текущего года. Комплекс обеспечивает стрельбу управляемыми ракетами от переносных ЗРК «Игла-С» (дальность около 6 км) и «Верба». «Гибка» на базе «Тигра» призвана усилить ПВО танковых и мотострелковых соединений.

ЗРК "Гибка-С" автомобиль "Тигр"

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