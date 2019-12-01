В Череповце затонул речной вокзал – визитная карточка города

Сегодня, 11:52

Александр Зуев

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В Череповце затонул речной вокзал – визитная карточка города

Дебаркадер, служивший основанием для череповецкого речного вокзала, погрузился на дно, утянув с собой нижнюю часть здания. Ветхое сооружение середины прошлого века не выдержало натиска воды, впустив ее в свои трюмы. Сам вокзал ушел под воду на несколько метров, при этом здание опасно накренилось. 

Местные СМИ не удивлены произошедшим – за весь период существования конструкции сооружения ни разу не ремонтировались. Его бывший владелец разорился 5 лет назад, новым хозяином стал «Водоканал». Каким образом он планирует поднять затопленную часть из воды, пока неясно. Скорее всего, придется ждать весны, пишет «СеверИнформ».

Череповец речной вокзал

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