В Череповце затонул речной вокзал – визитная карточка города

Дебаркадер, служивший основанием для череповецкого речного вокзала, погрузился на дно, утянув с собой нижнюю часть здания. Ветхое сооружение середины прошлого века не выдержало натиска воды, впустив ее в свои трюмы. Сам вокзал ушел под воду на несколько метров, при этом здание опасно накренилось.

Местные СМИ не удивлены произошедшим – за весь период существования конструкции сооружения ни разу не ремонтировались. Его бывший владелец разорился 5 лет назад, новым хозяином стал «Водоканал». Каким образом он планирует поднять затопленную часть из воды, пока неясно. Скорее всего, придется ждать весны, пишет «СеверИнформ ».