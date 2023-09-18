Жителя Барнаула арестовали за отравление воды для мобилизованных

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Пресс-служба ФСБ сообщила об аресте мужчины из Барнаула. По данным ведомства, он отравил воду, которая предназначалась для военных в зоне боевых действий на территории Украины. Его арестовали после того, как он снял этот процесс на видео и отправил «представителям» Украины. Возбуждено дело о покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Его заключили под стражу.
Как рассказали в ФСБ, 42-летний мужчина вышел на граждан Украины и в общении с ними стал выражать «радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил».
«В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», — сообщили в ведомстве.
В спецслужбе уточнили, что военные выпить отравленную воду не успели.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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