Жителя Барнаула арестовали за отравление воды для мобилизованных

Пресс-служба ФСБ сообщила об аресте мужчины из Барнаула. По данным ведомства, он отравил воду, которая предназначалась для военных в зоне боевых действий на территории Украины. Его арестовали после того, как он снял этот процесс на видео и отправил «представителям» Украины. Возбуждено дело о покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Его заключили под стражу.

Как рассказали в ФСБ, 42-летний мужчина вышел на граждан Украины и в общении с ними стал выражать «радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил».

«В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», — сообщили в ведомстве.

В спецслужбе уточнили, что военные выпить отравленную воду не успели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»