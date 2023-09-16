Медики на Сахалине отказались везти женщину на операцию из-за выходных

Сегодня, 11:24

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Медики на Сахалине отказались везти женщину на операцию из-за выходных
Фото из открытых источников

Шесть дней сахалинка с переломом шейки бедра со смещением лежала в больнице, получая лишь обезболивающие препараты. После операции она попала не в хирургическое отделение, а домой. О том, как медики относились к матери, рассказал сын жительницы Смирных.

«Моя мама упала на улице 31 августа. В хирургическом отделении Смирныховской ЦРБ диагностировали закрытый субкапитальный перелом шейки правой бедренной кости со смещением. Операции по такому диагнозу в Смирных не проводят. Я проконсультировался у знакомых медиков. Мне подсказали, что в таких случаях требуется операция. Маму нужно везти в областную больницу. Но районные врачи сказали, что не повезут её в Южно-Сахалинск, так как будут выходные — 1, 2, 3 сентября. Я сразу же связался с главным врачом Смирныховской больницы, которая обещала помочь в этом вопросе, но в результате не помогла. По ее словам, в областной больнице не было мест», — говорит сын пострадавшей пациентки.

Он добавил, что маму обещали транспортировать в Южно-Сахалинск 4 сентября, но по факту отвезли только 5 сентября, а прооперировали аж 6 сентября. Мужчина говорит, что всё это время, пока его мама находилась в Смирныховской больнице, ей не оказывали никакой медицинской помощи, только кололи обезболивающее.

«Слава Богу, операция прошла успешно. В областной больнице моей матери сказали, что 13 сентября ее транспортируют обратно в хирургическое отделение Смирныховской ЦРБ для долечивания», — рассказал сахалинец.

Он также сообщил, что 13 сентября его матери дали на руки выписной эпикриз. Там было указано, что на машине скорой в сопровождении фельдшера её направят в районную больницу. В рекомендациях было сказано:

«Продолжить стационарное лечение в условиях хирургического отделения в Смирныховской ЦРБ до полного заживления послеоперационной раны. Перевязки. Снять швы 19 сентября».

Но как оказалось, машина районной больницы забрала женщину из Южно-Сахалинска не в день выписки, а на следующие сутки. Фельдшер больную не сопровождал. В автомобиле был только водитель.

«14 сентября мою мать доставили для долечивания в Смирных, но принять в больницу, несмотря на рекомендации, отказались и привезли домой. Сутки никто о ней не вспоминал. Медики сказали, что нужно 19 сентября позвонить по номеру 1300 и вызвать на дом врача для снятия швов», — продолжает сын потерпевшей.

Он выразил недоумение по поводу того, как можно не оказывать помощь человеку, который мучается, а пичкать его только обезболивающими лекарствами несколько дней. Как говорит мужчина, каждый человек, попавший в больницу — это чей-то родственник, чей-то любимый человек.

«Как бы реагировали те же самые медики, если бы к их родителям врачи отнеслись так, как к моей маме?», — возмущается мужчина.

В Министерстве здравоохранения Сахалинской области сообщили, что на всех этапах лечения медицинская помощь пациентке оказывалась в соответствии со всеми стандартами.

«Транспортировка женщины из областной больницы в Смирных состоялась 14 сентября. Женщина была доставлена домой, предварительно тактика лечения и маршрут были согласованы в режиме телемедицинской связи между специалистами Смирныховской ЦРБ и Сахалинской областной клинической больницы. Рекомендация по продолжению лечения в условиях стационара дана в шаблонном варианте, дальнейшая тактика лечения корректируется специалистами дополнительно в соответствии с клиническими показаниями. На момент доставки пациентки клинические показания не требовали госпитализации. 15 сентября к женщине на дом был направлен специалист для осуществления перевязки, от предложенной госпитализации женщина отказалась. Наблюдение продолжается, состояние удовлетворительное. Дальнейшие действия, в том числе снятие швов, будут осуществляться в соответствии с клиническими показаниями и тактикой лечения, определенной специалистами», — сообщили в минздраве.

На вопрос о том, почему сахалинка с переломом шесть дней лежала в больнице и получала только обезболивающие препараты, в Минздраве сказали, что это стандарт лечения до проведения операции — иммобилизация и обезболивание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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