В России проиндексируют страховую пенсию и МРОТ

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Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о денежных суммах, на которые в скором времени смогут рассчитывать абсолютно все российские пенсионеры. Неработающим пенсионерам проиндексируют страховую пенсию, а работающим проиндексируют МРОТ.
По словам Власова, масштабная индексация пенсий начнется в январе 2024 года. Она составит 5,3 процента, а средний размер пенсии, по подсчетам Минтруда, составит 22 772 тысячи рублей. Пенсионный эксперт отметил, что некоторые пенсионеры смогут рассчитывать на проиндексированную пенсию уже в декабре 2023 года.
Что касается работающих пенсионеров, их ждет индексация МРОТ на 18,5 процентов. Средняя минимальная оплата труда составит 19 242 тысячи рублей.
Также стоит напомнить, что в России на уровне субъектов утвердили новые выплаты для пенсионеров, на которые они смогут рассчитывать в сентябре 2023 года. Меры материального поощрения будут приурочены ко Дню пожилого человека. Праздник не является государственным, однако чиновники сошлись во мнении, что выплаты помогут повысить уровень жизни пенсионеров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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