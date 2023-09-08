Пенсионерам объявили об увеличении выплат

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Работающим пенсионерам рассказали о возможном увеличении размера пенсий в ближайшее время. Проиндексировать пенсионные начисления предлагается отдельным категориям россиян, занятым в определенных сферах деятельности.
Законопроект о выплате страховых пенсий с учетом индексации для определенных категорий работающих пенсионеров представили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Авторы законопроекта подчеркивают, что отмена индексации фиксированных выплат к страховой пенсии в 2016 году негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров. Из-за низких страховых пенсий они вынуждены продолжать работать, чтобы обеспечить приемлемый уровень жизни.
Парламентарии предлагают исключить из действия положений об отмене индексации пенсий лиц пенсионного возраста, занятых в образовательных и медицинских учреждениях, а также социальных работников.
С 1 января 2024 года суммы фиксированных выплат к страховой пенсии для этих категорий пенсионеров предлагается корректировать с учетом пенсионного коэффициента в размере 129,46 рубля и фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 7 915,43 рубля. Страховая пенсия будет вычисляться на основе пенсионных коэффициентов, умноженных на стоимость 1 коэффициента, плюс фиксированная часть.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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