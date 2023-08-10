Сладков назвал Крымский мост болевой точкой России

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале отреагировал на очередную попытку противника ударить по Крымскому мосту словами «Россия терпит». И не стал скрывать своего возмущения таким положением вещей.

Сладков в своем телеграм-канале назвал Крымский мост болевой точкой России. Украина ее нащупала и пользуется этим.

Военкор считает, что РФ стоит тоже поискать такие болевые точки противника, если за предыдущие годы их так и не удалось найти или отыскать получилось, но по каким-то причинам их не атаковали. И призывает нанести такие удары, чтобы только «пыль осталась».

При этом военкор предлагает объявить о готовящейся атаке за сутки, чтобы гражданское население успело эвакуироваться.

«Ну что за дела, — возмущается Сладков. — Россия не того калибра держава, чтоб терпеть атаки на Крымский мост».

Сегодня около часа дня ВСУ попытались ударить по Крымскому мосту ракетами С-200. В Крыму люди слышали звуки взрывов и видели клубы густого дыма. В Минобороны сообщили об успешной работе ПВО - воздушные цели были перехвачены еще в воздухе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»