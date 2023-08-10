Во время СВО РФ погиб 45-летний житель Нытвенского округа

В РИАН объяснили, как туристам РФ правильно выбрать бюджетный тур за границу
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Житель Нытвенского округа Пермского края Дмитрий Николаевич Лыков погиб на территории Украины. Об этом сообщила администрации Нытвенского округа, передает 59.ru.
«При исполнении воинского долга погиб Дмитрий Николаевич Лыков. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», - говорится в сообщении администрации Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте».
Его похоронили 11 августа.
Стоит отметить, что Минобороны РФ не дает информации о потерях российской стороны на фронте. Нет подробных данных о том, сколько мобилизованных, военных, добровольцев и бойцов ЧВК уже погибли в боях либо пропали без вести. Тем не менее региональные СМИ продолжают публиковать информацию о погибших на фронте бойцах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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