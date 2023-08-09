В Тюменской области вандалы испортили городскую набережную

Главная набережная в Ишиме (Тюменская область) была испорчена в результате акта вандализма. На это пожаловались местные жители в соцсети ВКонтакте.

В частности, они сообщили, что на набережной разрисованы стены и частично разрушена декоративная плитка.

Автор публикации Светлана Зинькевич пишет: «Позор в том, что люди сами, своими руками, все сломали, нарисовали. В нашем городе стало намного красивее. Вспомните, как было раньше. Как весна — по деревяшкам ходили, даже тротуаров не было. Итог: нам хоть что построить, все равно все сломают». «Я считаю, в случае с набережной, причина такого состояния — это качество работ и бездействие администрации города и полиции», «Люди сами все портят, а потом ноют — позор, бардак, разруха. А может, за собой следить надо?» — прокомментировали публикацию пользователи сети.

Между тем администрация города сообщила, что испорченные вандалами объекты были отремонтированы в минувшем году. Заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов заявил, что в прошлом году все лавки были отремонтированы и перекрашены. Он также сказал, что в любом случае власти города будут разбираться в этом вопросе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»