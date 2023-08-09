Военный эксперт Кнутов: один беспилотник «Бобер» не смог бы разрушить Карамышевскую ГЭС

Сегодня, 14:04

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Военный эксперт Кнутов: один беспилотник «Бобер» не смог бы разрушить Карамышевскую ГЭС
Фото из открытых источников

Беспилотник, который сегодня взорвался на северо-западе Москвы и серьезно напугал многих жителей столицы, которых атака БПЛА противника застала врасплох, не смог бы в одиночку разрушить Карамышевскую ГЭС. Об этом проинформировал военный эксперт Юрий Кнутов, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Рухнул, вероятно, беспилотник «Бобер». Поскольку он изготавливается из композитных материалов, обладает низкой радиолокационной заметностью. Кнутов предположил, что до Москвы дрон добрался незамеченным, поскольку шел на предельно малых высотах.

«Там, где нижняя граница радиолокационного поля 100 метров, они идут на высоте 30-50 метров и практически незамеченными преодолевают участки ПВО. Ставка противника делается на одиночные БПЛА — можно спутать с птицами либо атмосферными явлениями», — пояснил Кнутов.

У «Бобра» заряд весом всего 6 кг, поэтому он просто не в состоянии разрушить ГЭС. Вероятно, цель была другая. Хотя такой беспилотник противника, невзирая на небольшой боевой заряд, способен нанести серьезные разрушения и, даже, в состоянии пробить бетонную стену.

«БПЛА такого типа уже применялись для атак по Москве. Один из них удалось силами ПВО посадить с помощью станции РЭБ. Долетают они до Москвы, потому что летают на предельно малых высотах», — заключил собеседник радиостанции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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