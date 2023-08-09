Российских офицеров осудят за ошибки в отражении атаки украинских военных в Белгородской области

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Западный окружной военный суд Москвы в закрытом режиме начинает рассмотрение уголовного дела в отношении двух российских офицеров, которые, как утверждает следствие, не смогли отразить атаки ВСУ в Белгородской области. Речь идет о событиях 27 апреля минувшего года, когда в соцсетях были опубликованы кадры со взрывами и пожаром в селе Старая Нелидовка Белгородской области.
Следствие утверждает, что преступные действия майора Дмитракова привели к гибели семерых военнослужащих и ранениям еще 43 человек. Кроме того, было уничтожено 15 единиц военной техники и повреждено 30 единиц. По версии следствия, подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков не смогли предотвратить обстрел ВСУ воинской части и склада боеприпасов.
Офицеры обвиняются в совершении преступления по ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ, повлекшее тяжкие последствия). Обвиняемым грозят десятилетние сроки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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