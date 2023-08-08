В РФ зафиксировали 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5

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В России за период с апреля по август нынешнего года выявлено 17 случаев заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5 (Эрис). Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Случаи «эриса» выявлялись в столичном регионе — Москве и Московской области, в Петербурге, Бурятии и Хакасии, в Краснодарском крае, а также в Магаданской и Иркутской областях. Всего же на новый ковид-вариант приходится 0,24% от общего количества случаев заражения за указанный период.
Характерное отличие «эриса» от предыдущих подштаммов — еще большая заразность и умение обходить выработавшийся в результате перенесенной болезни или вакцинации иммунитет.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что невзирая на то, что новый вариант на территории РФ широкого распространения пока не получил, он все же сохраняет способность осложнить эпидемиологическую ситуацию в стране по COVID-19.
ВОЗ вначале внесла EG.5 в перечень вариантов под наблюдением, а недавно сменила квалификацию на «представляющий интерес». Наибольшее распространение «эрис» получил в Соединенных Штатах, Китае и Южной Корее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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