В РФ зафиксировали 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5

В России за период с апреля по август нынешнего года выявлено 17 случаев заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5 (Эрис). Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Случаи «эриса» выявлялись в столичном регионе — Москве и Московской области, в Петербурге, Бурятии и Хакасии, в Краснодарском крае, а также в Магаданской и Иркутской областях. Всего же на новый ковид-вариант приходится 0,24% от общего количества случаев заражения за указанный период.

Характерное отличие «эриса» от предыдущих подштаммов — еще большая заразность и умение обходить выработавшийся в результате перенесенной болезни или вакцинации иммунитет.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что невзирая на то, что новый вариант на территории РФ широкого распространения пока не получил, он все же сохраняет способность осложнить эпидемиологическую ситуацию в стране по COVID-19.

ВОЗ вначале внесла EG.5 в перечень вариантов под наблюдением, а недавно сменила квалификацию на «представляющий интерес». Наибольшее распространение «эрис» получил в Соединенных Штатах, Китае и Южной Корее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»