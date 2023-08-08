Власти Крыма заявили, что на полуострове продолжат утилизировать боеприпасы

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Советник главы Крыма Олег Крючков через свой Телеграм-канал оповестил жителей и гостей полуострова о том, что утилизация боеприпасов в некоторых районах будет продолжена.
В течение двух последних суток граждане сообщали о том, что слышали мощные звуки взрывов. Представители власти объяснили, что никакой атаки со стороны противника не было — проводились плановые мероприятия по утилизации боеприпасов с вышедшим сроком хранения.
Сегодня они будут продолжены. Олег Крючков уточнил, что утилизировать боеприпасы будут в северной и восточной части полуострова. В частности, в Ленинском районе, в пгт Кировском, Октябрьском, а также в Старом Крыму.
«С 12:00 до 15:00 будет происходить утилизация боеприпасов», — довел до крымчан и гостей полуострова важную информацию Крючков.
Атаки летательных и морских беспилотников противника на Крым стали уже практически регулярными. Очередная такая состоялась ночью — ПВО и РЭБ все сбили. Однако учитывая, что ранее были попадания в мост и склады с БК, осторожность гражданским не помешает — надо реагировать на тревоги и от военных объектов стоит держаться подальше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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