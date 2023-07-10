Граждане России стремятся на отдых наперекор всему

Непогода на Черноморском побережье и заторы на Крымском мосту не снизили спрос на отдых на российских курортах. Наоборот, в Краснодарском крае число бронирований размещения выросло на 20–24% к июню и на 10% год к году, а в Крыму спрос месяц к месяцу увеличился в разы, хотя и остается ниже прошлогоднего. Динамика способствует росту цен, но крымские отельеры пока в основном снижают дисконты.

Сложные погодные условия в Краснодарском крае и Абхазии не привели к снижению спроса туристов на этих направлениях. По подсчетам «Яндекс Путешествий», за 1–12 июля количество бронирований размещения в Сочи и Геленджике выросло на 20% к предыдущим 12 дням (19–30 июня), в Анапе — на 24%, в Туапсе — на 8%, в Абхазии — на 16%. В Travelata.ru отмечают рост продаж туров в Краснодарский край год к году на 10%, в Абхазию — на 16%. В OneTwoTrip говорят о стабильном спросе на Сочи, Туапсе и Геленджик, росте на 60% спроса на Анапу и на 50% — на Гагру в июле к концу июня.

Сильные ливневые дожди на побережье Краснодарского края и в Абхазии наблюдаются с минувших выходных. Непогода привела к локальным наводнениям, ограничениям на купание, гибели нескольких человек, задержкам вылетов части рейсов из аэропорта Сочи и отмене поездов в Абхазию. Но массовых отмен бронирований не наблюдают. Согласно данным Ostrovok.ru, их доля остается в рамках среднемесячных значений.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин связывает оживление спроса с «общим сезонным фактором»: в июне вода на Черноморском побережье России оставалась достаточно холодной, а июль воспринимается как более удачный период для отпуска. По мнению представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, «дополнительный спрос в моменте» мог обеспечить рост курса валют.

«При стоимости евро более 100 руб. многим туристам психологически некомфортно ездить за рубеж»,— поясняет она.

Кроме того, россияне не всегда занимаются заблаговременно обновлением загранпаспортов, а в начале этого года с их оперативным оформлением возникали сложности, добавляет госпожа Домостроева.

Нечувствительными туристы оказались и к автомобильным заторам на Крымском мосту. Директор по развитию и коммуникациям «Твил.ру» Оксана Шустикова говорит, что за 1–12 июля число бронирований размещения в Крыму выросло на 49% к июню, но остается на 56% меньше прошлогоднего. В OneTwoTrip говорят о росте числа бронирований на полуострове в 1,5 раза к июню.

Отложенный спрос на Крым наблюдался и в июле прошлого года, а сейчас он более выраженный, поясняют в «Яндекс Путешествиях». Если в 2022 году количество бронирований в Крыму в июле относительно июня увеличилось на 30%, то в этом — на 53%, говорят в компании. В Ostrovok.ru отмечают прирост бронирований на 29%.

С учетом такой динамики продаж стоимость отдыха на внутренних курортах и в Абхазии растет.

По подсчетам Travelata.ru, средний чек при бронировании тура в Краснодарский край сейчас находится на уровне 100,3 тыс. руб., в Абхазию — 109,8 тыс. руб., что на 23% и 40% соответственно больше, чем годом ранее. В Ostrovok.ru отмечают, что средняя стоимость забронированной ночи в Сочи и Геленджике в июле к июню выросла на 2%, до 5 тыс. и 4,8 тыс. руб. соответственно. В Анапе цены выросли на 5%, до 4 тыс. руб., в Туапсе — на 3%, до 3,4 тыс. руб. Год к году стоимость размещения в этих городах увеличилась на 6–16%, подсчитали в Ostrovok.ru. В Крыму, по данным «Твил.ру», средняя стоимость размещения выросла на 11% к июню, до 2,97 тыс. за ночь. Согласно Ostrovok.ru, это пока ниже прошлогоднего показателя.

Дарья Домостроева отмечает, что в Крыму цены растут в основном в отелях, работающих по принципу динамического ценообразования.

А Сергей Ромашкин говорит лишь о снижении дисконтов: «Если в мае скидки достигали 30% к прошлому году, в конце июня сократились до 15%, сейчас — до 10%, а на следующей неделе можем увидеть рост».

Но, по его словам, двух месяцев большинству отельеров все равно не хватит для обеспечения экономики объектов. Как отмечает господин Ромашкин, если потребительское поведение будет соответствовать прошлогоднему, в сентябре в Крыму начнется снижение продаж. А в Краснодарском крае он ожидает удачного завершения сезона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»