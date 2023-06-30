Володин сообщил о согласии многих бойцов «Вагнера» с предложением Путина

Сегодня, 11:04

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Володин сообщил о согласии многих бойцов «Вагнера» с предложением Путина
Фото из открытых источников

Руководитель нижней палаты российского законодательного органа Вячеслав Володин рассказал о ситуации с предложением со стороны президента Владимира Путина бойцам частной военной компании «Вагнер» продолжить службу в вооруженных силах. Он напомнил, что Путин подробно разъяснил бойцам ситуацию и предложил им продолжать защищать в военной сфере Российскую Федерацию. 

Им предлагается заключить контракты с Министерством обороны. Володин сообщил, что многие бойцы компании «Вагнер» согласились с этим предложением. Об этом он написал в своем телеграм канале. 

«Насколько знаю, многие из них на это согласились», – написал он.

Он также отметил, что события 23-24 июня продемонстрировали сплоченность общества вокруг Путина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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