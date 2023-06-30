В Прикамье простились с погибшим в СВО РФ 47-летним гранатометчиком

В Прикамье похоронили гранатометчика Эдуарда Швалева.

Он погиб на фронте, сообщает «АиФ», ссылаясь на заявление главы Чусовского городского округа Сергея Белова.

Эдуарду Швалеву было 47. Он родился в Березниках и работал слесарем по ремонту автомобилей. В 2022 году Швалев пошел на фронт добровольцем. Его взяли в отряд «Барс», а потом он подписал контракт с Минобороны РФ.

Погиб Эдуард Швалев на Донбассе 15 июня 2023 года. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Стоит отметить, что хотя бои на фронте продолжаются уже более года, Минобороны РФ не дает до сих пор данных о потерях на фронте. Поэтому нет информации о том, какие общие потери понесли российские силы в боях на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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