В Прикамье простились с погибшим в СВО РФ 47-летним гранатометчиком

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
В Прикамье похоронили гранатометчика Эдуарда Швалева.
Он погиб на фронте, сообщает «АиФ», ссылаясь на заявление главы Чусовского городского округа Сергея Белова.
Эдуарду Швалеву было 47. Он родился в Березниках и работал слесарем по ремонту автомобилей. В 2022 году Швалев пошел на фронт добровольцем. Его взяли в отряд «Барс», а потом он подписал контракт с Минобороны РФ.
Погиб Эдуард Швалев на Донбассе 15 июня 2023 года. Его посмертно наградили орденом Мужества.
Стоит отметить, что хотя бои на фронте продолжаются уже более года, Минобороны РФ не дает до сих пор данных о потерях на фронте. Поэтому нет информации о том, какие общие потери понесли российские силы в боях на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Российский рубль ослаб на фоне мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». 30 июня на торгах Мосбиржи доллар впервые с...Подробнее
Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...Подробнее
27 июня правительство Финляндии объявило об ужесточении правил въезда для граждан России. Собственникам недвижимости,...Подробнее
В аналитическом центре НАФИ обратили внимание на то, что последние десять лет россияне стали вдвое больше...Подробнее
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что группировка предателей, которая засела в Москве в ожидании военного...Подробнее
В британской разведке MI6 уверены, что сбитый силами ЧВК «Вагнер» во время мятежа российский самолет Ил-22М является...Подробнее
Священные Писания не исключают существования внеземного разума и жизни за пределами Земли. Об этом в день НЛО, который...Подробнее
Статистическое ведомство Европейского союза представило сведения за прошлый год о ценах на товары и услуги, которые...Подробнее