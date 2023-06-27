НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции
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В аналитическом центре НАФИ обратили внимание на то, что последние десять лет россияне стали вдвое больше интересоваться экскурсиями. Кроме того, выяснилось, что они меньше уделяют внимание активным видам отдыха. Интерес граждан к ним снизился с 32% до 27%. В топе предпочтений россиян — пляж (51%), дача или дом (по 44%), а также культурно-познавательный туризм (42%).
Как правило, экскурсионный туризм выбирают работающие женщины с высшим образованием и невысоким доходом. Также выяснилось, что каждый третий россиянин (27%) заинтересован в активном отдыхе (походы, рыбалка, охота, поездки на горнолыжные курорты). Каждый четвертый готов отправиться на санаторно-курортное лечение (23%) и еще 19% предпочитают пансионат.
Помимо прочего, наметилась тенденция к увеличению числа интересов у россиян. Если раньше они предпочитали один вид времяпровождения, то теперь — несколько.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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