НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

Сегодня, 11:09

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НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха
Фото из открытых источников

В аналитическом центре НАФИ обратили внимание на то, что последние десять лет россияне стали вдвое больше интересоваться экскурсиями. Кроме того, выяснилось, что они меньше уделяют внимание активным видам отдыха. Интерес граждан к ним снизился с 32% до 27%. В топе предпочтений россиян — пляж (51%), дача или дом (по 44%), а также культурно-познавательный туризм (42%). 

Как правило, экскурсионный туризм выбирают работающие женщины с высшим образованием и невысоким доходом. Также выяснилось, что каждый третий россиянин (27%) заинтересован в активном отдыхе (походы, рыбалка, охота, поездки на горнолыжные курорты). Каждый четвертый готов отправиться на санаторно-курортное лечение (23%) и еще 19% предпочитают пансионат. 

Помимо прочего, наметилась тенденция к увеличению числа интересов у россиян. Если раньше они предпочитали один вид времяпровождения, то теперь — несколько.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

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