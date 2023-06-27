Эксперт Сивков: Группировка предателей в Москве осталась и ждет нового мятежа

Сегодня, 14:49

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Эксперт Сивков: Группировка предателей в Москве осталась и ждет нового мятежа
Фото из открытых источников

Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что группировка предателей, которая засела в Москве в ожидании военного мятежа, так и не была зачищена. А это значит, что через несколько месяцев попытка может повториться, передает портал Pravda.ru.

«В Москве их (мятежников) ждали. Причём, их ждали две деструктивные группировки. Одну из них ФСБ частично уничтожила, это украинские гуровцы и эсбэушники», — утверждает Сивков.

Продолжая развивать свою мысль, доктор военных наук выразил уверенность в том, что главный выгодоприобретатель военного мятежа - группировка из числа лиц, которые должны были захватить власть - осталась в тени и никак себя не проявила. То есть пока остается безнаказанной.

Сивков считает, что если спецслужбы в ближайшее время не займутся данной группировкой, через пару-тройку месяцев военный мятеж может повториться. Причем он будет подготовлен уже гораздо тщательнее.

Напомним, на днях ФСБ объявила о том, что уголовное дело о военном мятеже в России прекращено.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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