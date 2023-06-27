Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

Сегодня, 12:29

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Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя
Фото из открытых источников

Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского священнослужителя. Такое решение принял константинопольский патриархат на заседании Священного синода, приняв его в свою юрисдикцию. 

Известно, что на клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Московском районе Люблино Иоанна Коваля донесли прихожане, когда он позволил себе употребить слово «мир» вместо «победы» в молитве, которую патриарх РПЦ Кирилл благословил читать в храмах. 

Решением церковного суда служителя лишили сана, обвинив его в клятвопреступлении. В суде первой инстанции Коваль доказал, что преследовался из-за своего отношения к военной спецоперации на Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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