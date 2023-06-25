Путин рассказал о финансировании компании «Вагнер» из государственного бюджета

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня во время встречи с военными сообщил подробную информацию по вопросу о финансировании подразделений частной военной компании «Вагнер». Он сообщил, что эта компания финансировалась из государственного бюджета.

"Между тем хочу отметить, хочу чтобы мы тоже все знали об этом, содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством - из Министерства обороны, из государственного бюджета. Мы полностью финансировали эту группу", – заявил он.

Путин подробно рассказал, на какие именно статьи расходов для компании «Вагнер» выделялись деньги из бюджета государства.

Он сообщил, что за год с мая 2022 по май 2023 года из государственного бюджета было выплачено этой компании денег в размере 86 миллиардов 262 миллиона рублей. При этом Путин заявил, что к бойцам подразделений компании относились с большим уважением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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