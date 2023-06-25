TN: Туроператоры рассказали о продажах путевок на Кипр и сложностях оформления документов

После запуска рейсов Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте увеличился спрос россиян на туры на Кипр. По словам директора компании Tez Tour Жанны Богачевой, рейсы на июнь загружены более чем на 50%. Есть брони на август и осень. Чаще всего россияне интересуются курортами Лимассол и Протарас. Особой популярностью у российских туристов пользуется регион Айя-Напа.

Как правило, туристы выбирают отели 3-4* на 7-10 ночей. Fun&Sun предлагает отдых в отеле Captain Pier 4* за 48 тысяч рублей на человека. Специалист также сказала, что россияне отказываются от поездки из-за единственной проблемы — необходимости оформления визы, на что уходит немало времени.

Гражданам РФ советуют оформлять визы через компании. В туристических агентствах предлагается оформление визы, которое занимает до пяти дней. В этой услуге еще ни разу не было отказано, однако важно, чтобы до вылета оставалось достаточно времени на оформление всех документов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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