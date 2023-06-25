TravelLine: Отели Крыма в июне снизили стоимость проживания до минимума с 2019 года

Сегодня, 12:14

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TravelLine: Отели Крыма в июне снизили стоимость проживания до минимума с 2019 года
Фото из открытых источников

До минимума 2019 года снизилась стоимость отдыха в крымских отелях в этом июне. Об этом информирует агентство РБК со ссылкой на проведенное платформой TravelLine исследование.

Отмечается, что цены на отдых в отелях Крыма снижаются по причине того, что полуостров стал непривлекательным для туристов на фоне российско-украинского вооруженного конфликта, который продолжается уже 17-й месяц кряду и далек от своего завершения.

Те, кто рискует отправиться на полуостров во время украинского наступления, удивляются установившимся летом ценам. Так, по состоянию на начало июня нынешнего года за комнаты в гостиницах просили от 7,6 тысяч рублей.

«Ниже, чем сейчас, средние цены за проживание были только в допандемийном 2019 году», — указали в издании.

Ранее глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский признал, что спрос на отдых в Крыму и Севастополе летом текущего года существенно просел, а детские лагеря остаются практически незаполненными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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