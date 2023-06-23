Гусев рассказал, что соединения «Вагнера» покидают Воронежскую область

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ситуации с частным военным формированием «Вагнер» на территории региона. Он заявил, что эти соединения постепенно покидают пределы области. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
При этом Гусев отметил, что движение подразделений протекает в обычном порядке, без каких-либо эксцессов и, что они уже почти полностью покинули пределы региона. Губернатор также заявил, что после того, как все соединения «Вагнер» покинут территорию Воронежской области, тут администрация региона начнет постепенно снимать введенные ранее меры, например, по перемещению на трассах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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