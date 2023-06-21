РСТ: Отели сохранят брони туристов, которые не успеют приехать в субботу

Сегодня, 18:39

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РСТ: Отели сохранят брони туристов, которые не успеют приехать в субботу
Фото из открытых источников

Туристические операторы сообщают, что ситуация с перекрытием трассы не привела к массовым отменам забронированных туров в южные регионы России, где сложилась напряженная ситуация.  Как стало известно, отельеры решили отнестись с пониманием к текущей ситуации и пообещали не аннулировать брони туристов, не прибывших вовремя, и вернуть стоимость неиспользованных дней. Также туристы могут перенести даты поездок. Отели вернут деньги в случае полной отмены путешествия.

Российская ассоциация туристической торговли призывает граждан сохранять спокойствие и принимать гибкие решения при отмене поездок. Также россиянам не рекомендуют передвигаться по трассам вблизи Ростова, так как многие дороги в город сейчас перекрыты. Добавим, что несмотря на то, что в Московской и Воронежской областях введен режим КТО, все столичные аэропорты и железнодорожные станции продолжают работать в обычном режиме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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