В МЧС сообщается о тушении пожара на нефтебазе в Воронеже

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщается о ситуации с тушением пожара на нефтяной базе в Воронеже. Говорится, что пожарные сдерживают дальнейшее распространение пламени. Уточняется, что в тушении пожара участвуют 100 пожарных и задействована 31 единица техники.

Уточняется, что загорелось топливо в одном из резервуаров базы объемом в 5 тысяч тонн. Сообщается, что работники пожарной службы одновременно тушат огонь и принимают меры для охлаждения расположенных рядом других резервуаров, емкостей.

"МЧС России тушит пожар на нефтебазе в Воронеже. Горит резервуар с топливом объемом 5 тыс. тонн. Пожарные МЧС России борются с огнем и одновременно охлаждают расположенные рядом емкости. Удается сдерживать распространение пламени", – написано в сообщении МЧС.

О том, что в Воронеже произошло возгорание на нефтебазе, ранее сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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