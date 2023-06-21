Колонна военной техники движется по трассе М-4 «Дон»

Власти Воронежской области обратились к жителям региона с просьбой не пользоваться сейчас трассой М-4 «Дон».

24 июня на официальном канале Правительства Воронежской области в 04:50 вышло обращение к жителям региона, в котором попросили временно не выезжать на вышеуказанную автомобильную дорогу. Отмечается, что по трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники.

Спустя несколько часов это же сообщение опубликовал также губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он добавил, что в регионе при необходимости могут запретить массовые мероприятия, ввести досмотр автомобилей или другие меры, нацеленные на обеспечение безопасности.

«Еще раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также по дорогам регионального и местного значения. С пониманием отнеситесь к дополнительным ограничениям, которые мы при необходимости будем вводить – запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие», – сообщил Александр Гусев.

Губернатор призвал верить только официальным источникам. Как долго будут действовать введенные ограничения, он уточнять не стал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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