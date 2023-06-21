«93.RU» выяснил стоимость отдыха в Краснодарском крае во второй половине лета

Этим летом курорты Краснодарского края готовы принять до 9 миллионов отдыхающих. Регион ожидает большой прилив туристов, особенно в конце июля и в августе. Стала известна стоимость отдыха на популярных курортах.

Один из востребованных курортов — Анапа, популярен у любителей семейного отдыха. Здесь можно найти гостевые дома, которые предлагают более экономичное размещение. Цены здесь варьируются от 7 до 240 тысяч рублей за 10 ночей для двоих. Систему «все включено» предлагают 24 отеля. Десятидневное проживание с трехразовым питанием для двоих стоит минимум 49 тысяч рублей.

Одним из самых дорогих курортов в регионе — Сочи. Лазаревский район и Адлер предлагают доступный отдых. Здесь можно поселиться в кемпингах или гостевых домах с ценами от 10 тысяч рублей за 10 ночей. Чем ближе размещение к пляжу, тем выше стоимость. Геленджик — достаточно привлекательный курорт, где отели не завышают цены. Десятидневный отдых в гостевом доме на двоих в Геленджике обойдется туристам минимум в 14,8 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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