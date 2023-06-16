РИА «Новости» перечислили наиболее амбициозные суперпроекты туризма в России

В сложившихся геополитических условиях появляется все больше возможностей для развития внутреннего туризма в России. Региональные власти понимают перспективность направления и стремятся привлечь инвестиции. О самых амбициозных проектах в стране рассказало РИА «Новости».

В Анапе, Калининградской области, на Байкале, Камчатке и в Дагестане вынашивают планы, которые призваны сделать из регионов настоящие туристические жемчужины РФ. Так, вскоре на карте появится первоклассный курорт «Новая Анапа». Санатории и отели предполагают обустройство 25 тысяч номеров. К услугам отдыхающих будут аквапарки, яхтенные марины, а также многочисленные развлекательные заведения и центры. Параллельно с туристической инфраструктурой будет развиваться и гражданская — для местных жителей предусматривается возведение школ, детских садов, медицинских заведений.

На территории особой экономической зоны «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане появится морской курорт, отдыхать на котором смогут ежегодно 350 тысяч граждан РФ и иностранных гостей.

Активно намерены развивать внутренний туризм и в Калининградской области. Там под зону отдыха в поселке Янтарный выделена площадь в 500 гектаров.

РИА «Новости» делает акцент на том, что все амбициозные проекты призваны не только повысить привлекательность внутреннего туризма, но и поспособствуют развитию отечественной экономики, что в условиях санкций крайне важно, поскольку будет создано много новых рабочих мест.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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