Жители Екатеринбурга рассказали о планах на отдых в 2023 году

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
Жители Екатеринбурга рассказали о своих планах на отпуск этим летом. Как оказалось, уральцы чаще всего выбирают челябинские озера, включая Тургояк и Увильды. Некоторые назвали еще один вариант — Соль-Илецк. Несколько человек собираются в этот город, так как там можно отдохнуть и оздоровиться в санатории. То есть уральцы решили остаться в пределах региона, поэтому они отдыхают в местных природных парках и на озерах.
Многие жители Екатеринбурга назвали черноморские курорты — Сочи, Геленджик, Анапу, Дагомыс и другие места. Также екатеринбуржцы отдают предпочтение курортам Дагестана, Владикавказа и кавказским Минеральным Водам. Татарстан, Башкирия, Волга, Алтай и Байкал — еще несколько направлений, которые выбирают уральцы.
Что касается заграничных поездок, то они готовы поехать в Абхазию и Казахстан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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