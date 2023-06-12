Путин о невыплате вознаграждения за уничтоженную технику ВСУ: «Неожиданно для меня»

Президент РФ Владимир Путин был удивлен тому, что участникам СВО не выплачивают дополнительное вознаграждение за уничтоженную военную технику ВС Украины. Данная тема была поднята во время его вчерашней встречи с военкорами.

«Точно не помню, но кажется за самолет — 300 тыс., за танк — 100 тыс. рублей должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня», — цитирует президента Путина агентство РИА «Новости».

Президент пообещал разобраться с вопросом невыплаты дополнительного вознаграждения солдатам, которые отличились на СВО и подбили технику неприятеля. Для этого он намерен обратиться в Министерство обороны и провести разговор на данную тему.

Отдельно Путин отметил очень эффективную работу боевых летчиков в ходе специальной военной операции, которая длится уже, напомним, 15 с половиной месяцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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