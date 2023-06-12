Путин о невыплате вознаграждения за уничтоженную технику ВСУ: «Неожиданно для меня»

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Президент РФ Владимир Путин был удивлен тому, что участникам СВО не выплачивают дополнительное вознаграждение за уничтоженную военную технику ВС Украины. Данная тема была поднята во время его вчерашней встречи с военкорами.
«Точно не помню, но кажется за самолет — 300 тыс., за танк — 100 тыс. рублей должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня», — цитирует президента Путина агентство РИА «Новости».
Президент пообещал разобраться с вопросом невыплаты дополнительного вознаграждения солдатам, которые отличились на СВО и подбили технику неприятеля. Для этого он намерен обратиться в Министерство обороны и провести разговор на данную тему.
Отдельно Путин отметил очень эффективную работу боевых летчиков в ходе специальной военной операции, которая длится уже, напомним, 15 с половиной месяцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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