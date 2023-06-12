ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов

Сегодня, 11:04

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ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
Фото из открытых источников

«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов, являющийся агентом по недвижимости, прежде всего отдыхающие обращают внимание на море, вид которого портят водоросли, простирающиеся по всей дистанции пляжной линии. 

Горожанин отмечает, что в центральной части Анапы в море купаться просто нельзя. Туристов и тех, кто ранее выбрал Анапу для постоянного проживания, отпугивает некачественный сервис. Лишь несколько точек общепита в городе можно назвать приличными. Остальные кафе и рестораны своей репутацией не дорожат. Помимо этих проблем, есть еще постоянные пробки и скученность населения. Кроме того, в Анапе нет хороших магазинов, как в мегаполисах, и плохо развита социальная инфраструктура. Все эти недостатки не делают жизнь в Анапе комфортной. 

В то же время в городе функционируют несколько аквапарков, предлагающих горки, бассейны и аттракционы для развлечения всей семьи, что можно отнести к плюсам. Кроме того, расположенный недалеко от города Анапский Природный Заповедник предлагает уникальные природные ландшафты — соленые озера, каньоны, дюны и птичьи заповедники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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