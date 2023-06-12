Жителям РФ рассказали, как избежать дополнительных расходов в отпуске

Вчера, 23:14

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Жителям РФ рассказали, как избежать дополнительных расходов в отпуске
Фото из открытых источников

Стоимость услуг для отдыхающих, туристов и путешественников растёт далее, как грибы после дождя, однако, эксперты в сфере туризма высказывают свою глубокую уверенность в том, что у граждан страны существует множество действенных и реальных способов сэкономить и насладиться приятным отдыхом на территории Российской Федерации. В нынешнем курортном сезоне ожидается существенный всплеск внутреннего туризма. Журналисты информационного новостного онлайн-издания «Новые Известия» обратились к профессионалам. 

Корреспонденты решили узнать, как получить максимум отдыха, не переплачивая за это собственные деньги. Когда граждане отдыхают, путешествуют, совершают туристические походы, при этом чрезвычайно важно не только наслаждаться просторами родного края, но и экономить собственные деньги. 

Исходя из этого, опытные эксперты делятся несколькими советами, которые помогут сократить расходы, не ущемляя качество отдыха. К примеру, подбор конкретного места проживания за пределами курортных зон поможет значительно сэкономить на стоимости. Одновременно необходимо обратить свое внимание на сезонные скидки и акции, которые часто предлагают отели. В период школьных каникул для детей могут действовать специальные предложения. Питание, включенное в стоимость проживания, может быть более экономичным вариантом, чем регулярные посещения кафе. Еще следует обратить свое внимание на такие детали, как возможность использования общественного транспорта вместо такси или аренда велосипедов вместо автомобиля. 

Главная идея здесь заключается в том, что отдых в России может быть доступным и экономичным, если правильно спланировать и использовать различные возможности для экономии. Эксперты рекомендуют быть внимательными к акциям, предложениям и выбирать варианты, которые сочетают в себе приятные условия и более доступные цены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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