АТОР: отдых в Абхазии самый дешевый на черноморском побережье

Сегодня, 12:14

0

Image 16+
АТОР: отдых в Абхазии самый дешевый на черноморском побережье
Фото из открытых источников

Нынешний летний сезон показал, что Абхазия является самым дешевым направлением на черноморском побережье и только Крым может составить ей конкуренцию. Отдыху на крымском полуострове могут помешать транспортные проблемы. А в Абхазию можно прилететь через аэропорт Сочи. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. 

По его словам, отдых в Абхазии на 20% дешевле отдыха в Адлере. К примеру, семья из двух взрослых и ребенка на недельный отдых в Абхазии потратит 90-95 тыс. рублей. Эксперт уверен, что на черноморском побережье нет ничего дешевле. 

Ромашкин также прокомментировал новый законопроект, согласно которому с 1 августа за ношение купальника в общественных местах туристов могут оштрафовать на 6000 рублей вместо 300. В частности, он сказал, что едва это отпугнет туристов. Эксперт уверен, что суровые правила не помешают отдыху в Абхазии, ведь все летние даты уже забронированы. 

За лето Абхазия, чьи курорты пользуются повышенным спросом, может принять не более двух миллионов туристов. Для сравнения, Сочи ежегодно принимает 6 миллионов, и в городе есть резерв номерного фонда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Амбиции, чтобы жить в Великой России»: Пригожин отреагировал на мнение о существовании у него личных стремлений 

10-06-2023, 19:45

Гладков проинформировал о перемещении жителей Шебекинского округа в другие регионы

10-06-2023, 09:09

Туроператоры отказываются возвращать россиянам деньги за путевки в Хургаду после нападения акулы

9-06-2023, 10:49

Минздрав Владимирской области пытался отнять ребенка-инвалида у матери, не получившей льготные лекарства

9-06-2023, 08:34

Эксперты рассказали об особенностях нынешнего туристического сезона

8-06-2023, 18:04

Мэрия Рязани запретила уличным музыкантам исполнять песни иноагентов РФ

8-06-2023, 15:44

В Москве открылась выставка картин «невидимых» художников

8-06-2023, 10:49

Жительница Екатеринбург попала в больницу с опасной инфекцией из-за роллов

7-06-2023, 15:54

К хулиганству в радиоэфире отношения не имею – Пригожин прокомментировал «захват радиоэфира» в Екатеринбурге

7-06-2023, 12:44

Минобороны России отправило солдат-срочников отражать атаки

6-06-2023, 10:44

Жителям Смоленской области рассказали, куда бежать в случае атак БПЛА

3-06-2023, 14:54

Белгородские власти заявили о введении запрета на движение транспорта в Шебекино

2-06-2023, 22:04

Жена мобилизованного смогла получить помощь врачей в Дальнегорске только после общественного резонанса

2-06-2023, 21:03

Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала

1-06-2023, 20:14

Forbes: Кутаиси может вместо Стамбула стать новым хабом в Европу для туристов РФ

1-06-2023, 20:14

Глава Дальнегорска Теребилов может понести ответственность за невнимание к проблемам горожан

1-06-2023, 19:56

«АиФ»: Названы средняя стоимость туров по основным направлениям

1-06-2023, 15:19

Военный эксперт Сивков обозначил сложность пресечения обстрелов территории Белгородской области

1-06-2023, 14:29

Сезон открыт: чем привлекают туристов пляжи юга России

1-06-2023, 09:14

В АТОР проинформировали о средней стоимости туристической путевки на лето 2023

31-05-2023, 23:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

10-06-2023, 12:59

0

Об отдыхе в Турции и о том, как можно сэкономить, рассказали туристы, которые там побывали. Один из отдыхающих на своем...

Подробнее
«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

Вчера, 18:49

0

Врач предупредила, как распознать отравление метанолом. Об этом сообщает издание «Российская газета». Недавнее массовое...

Подробнее
Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

10-06-2023, 17:54

0

8 июня на египетском курорте случился печальный инцидент. Там произошло нападение на российского туриста, которое...

Подробнее
76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

Вчера, 14:34

0

Стало известно, какие свойства алкоголя оказались опасными мифами. Об этом сообщает издание 76.ru. По словам главного...

Подробнее
NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

Вчера, 11:54

0

Высокопоставленные чиновники из США и стран Европы возвращение Украиной всех занятых Россией территорий оценивают как...

Подробнее
Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

10-06-2023, 22:10

0

Видео встречи командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос и бойцов ВС РФ в Артемовске опубликовал Telegram-канал...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ополченцы о процессе подготовки у «музыкантов» на базе ЧВК «Вагнер»: это лучший центр обучения в России

Ополченцы о процессе подготовки у «музыкантов» на базе ЧВК «Вагнер»: это лучший центр обучения в России

9-06-2023, 14:10

0

Ополченцы из приграничных регионов РФ рассказали о процессе подготовки в учебном центре ЧВК «Вагнер». Многие отметили...

Подробнее
«Амбиции, чтобы жить в Великой России»: Пригожин отреагировал на мнение о существовании у него личных стремлений 

«Амбиции, чтобы жить в Великой России»: Пригожин отреагировал на мнение о существовании у него личных стремлений 

10-06-2023, 19:45

0

Россия должна стать великой страной, которая будет ставить свои условия всему миру. Соответствующее заявление сделал...

Подробнее
Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

Вчера, 10:34

0

Жареные продукты опаснее, чем свинина, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она подчеркнула, что блюдо становится...

Подробнее
Когда люди становятся призраками и зомби

Когда люди становятся призраками и зомби

9-06-2023, 15:34

0

Результаты масштабного исследования, проведенного европейскими учеными, указывают на то, что около трети подростков и...

Подробнее