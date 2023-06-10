АТОР: отдых в Абхазии самый дешевый на черноморском побережье

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках
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Нынешний летний сезон показал, что Абхазия является самым дешевым направлением на черноморском побережье и только Крым может составить ей конкуренцию. Отдыху на крымском полуострове могут помешать транспортные проблемы. А в Абхазию можно прилететь через аэропорт Сочи. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
По его словам, отдых в Абхазии на 20% дешевле отдыха в Адлере. К примеру, семья из двух взрослых и ребенка на недельный отдых в Абхазии потратит 90-95 тыс. рублей. Эксперт уверен, что на черноморском побережье нет ничего дешевле.
Ромашкин также прокомментировал новый законопроект, согласно которому с 1 августа за ношение купальника в общественных местах туристов могут оштрафовать на 6000 рублей вместо 300. В частности, он сказал, что едва это отпугнет туристов. Эксперт уверен, что суровые правила не помешают отдыху в Абхазии, ведь все летние даты уже забронированы.
За лето Абхазия, чьи курорты пользуются повышенным спросом, может принять не более двух миллионов туристов. Для сравнения, Сочи ежегодно принимает 6 миллионов, и в городе есть резерв номерного фонда.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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