Гладков проинформировал о перемещении жителей Шебекинского округа в другие регионы

Сегодня, 09:09

0

Image 16+
Гладков проинформировал о перемещении жителей Шебекинского округа в другие регионы
Фото из открытых источников

Свыше 700 жителей Шебекинского округа Белгородской области уже переселили в другие регионы России. Об этом в своем свежем видеообращении проинформировал губернатор Вячеслав Гладков. Ролик опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, вчера из региона на территорию Тульской области были отправлены 49 человек. Еще раньше вынужденных внутренних переселенцев отправили в еще две российских области.

«Помимо Тульской, Пензенская и Липецкая области уже приняли более 700 жителей из Шебекинского округа», — уведомил Гладков.

Он поблагодарил глав этих регионов за готовность принять семьи с детьми с территорий, где сейчас небезопасно.

Напомним, на Белгородском направлении сейчас больше всего достается именно Шебекино. Город фактически превратился в фронтовой, так как находится между позициями противника и повстанцев из «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ) и позициями российских сил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Гладков проинформировал о перемещении жителей Шебекинского округа в другие регионы

Сегодня, 09:09

Туроператоры отказываются возвращать россиянам деньги за путевки в Хургаду после нападения акулы

Вчера, 10:49

Минздрав Владимирской области пытался отнять ребенка-инвалида у матери, не получившей льготные лекарства

Вчера, 08:34

Эксперты рассказали об особенностях нынешнего туристического сезона

8-06-2023, 18:04

Мэрия Рязани запретила уличным музыкантам исполнять песни иноагентов РФ

8-06-2023, 15:44

В Москве открылась выставка картин «невидимых» художников

8-06-2023, 10:49

Жительница Екатеринбург попала в больницу с опасной инфекцией из-за роллов

7-06-2023, 15:54

К хулиганству в радиоэфире отношения не имею – Пригожин прокомментировал «захват радиоэфира» в Екатеринбурге

7-06-2023, 12:44

Минобороны России отправило солдат-срочников отражать атаки

6-06-2023, 10:44

Жителям Смоленской области рассказали, куда бежать в случае атак БПЛА

3-06-2023, 14:54

Белгородские власти заявили о введении запрета на движение транспорта в Шебекино

2-06-2023, 22:04

Жена мобилизованного смогла получить помощь врачей в Дальнегорске только после общественного резонанса

2-06-2023, 21:03

Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала

1-06-2023, 20:14

Forbes: Кутаиси может вместо Стамбула стать новым хабом в Европу для туристов РФ

1-06-2023, 20:14

Глава Дальнегорска Теребилов может понести ответственность за невнимание к проблемам горожан

1-06-2023, 19:56

«АиФ»: Названы средняя стоимость туров по основным направлениям

1-06-2023, 15:19

Военный эксперт Сивков обозначил сложность пресечения обстрелов территории Белгородской области

1-06-2023, 14:29

Сезон открыт: чем привлекают туристов пляжи юга России

1-06-2023, 09:14

В АТОР проинформировали о средней стоимости туристической путевки на лето 2023

31-05-2023, 23:59

Военный эксперт Клупов обозначил настоящие цели украинских беспилотников в Москве

31-05-2023, 14:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Ополченцы о процессе подготовки у «музыкантов» на базе ЧВК «Вагнер»: это лучший центр обучения в России

Ополченцы о процессе подготовки у «музыкантов» на базе ЧВК «Вагнер»: это лучший центр обучения в России

Вчера, 14:10

0

Ополченцы из приграничных регионов РФ рассказали о процессе подготовки в учебном центре ЧВК «Вагнер». Многие отметили...

Подробнее
Эксперты рассказали об особенностях нынешнего туристического сезона

Эксперты рассказали об особенностях нынешнего туристического сезона

8-06-2023, 18:04

0

Эксперты в области туризма Христофор Константиниди и Александр Осауленко рассказали, что в нынешнем туристическом...

Подробнее
Мэрия Рязани запретила уличным музыкантам исполнять песни иноагентов РФ

Мэрия Рязани запретила уличным музыкантам исполнять песни иноагентов РФ

8-06-2023, 15:44

0

В Рязани запретили исполнять песни иноагентов, сообщает «RZN.info». На фестивале «Музыка Почтовой» его организаторы...

Подробнее
Мошенники украли свыше 10 млн рублей у петербургского пенсионера

Мошенники украли свыше 10 млн рублей у петербургского пенсионера

8-06-2023, 14:19

0

Сотрудники полиции Василеостровского района активно ищут подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилого мужчины 71...

Подробнее
«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

Сегодня, 12:59

0

Об отдыхе в Турции и о том, как можно сэкономить, рассказали туристы, которые там побывали. Один из отдыхающих на своем...

Подробнее
В Луганске прогремело несколько мощных взрывов, над городом поднимается черный дым

В Луганске прогремело несколько мощных взрывов, над городом поднимается черный дым

8-06-2023, 10:49

0

Утром в четверг, 8 июня, сразу несколько мощных взрывов прогремело в Луганске. В местных пабликах пишут о ракетных...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«МК»: туроператоры нашли россиянам возможность слетать вдвоём на море за 21 тысячу

«МК»: туроператоры нашли россиянам возможность слетать вдвоём на море за 21 тысячу

Вчера, 09:19

0

В России в этом году можно в июне отдохнуть лишь за 20 тыс. рублей, о чем сообщили в Ассоциации туроператоров России....

Подробнее
Диетолог Мансурова назвала продукты, которые нужно есть каждый день

Диетолог Мансурова назвала продукты, которые нужно есть каждый день

8-06-2023, 12:39

0

Ряд продуктов при ежедневном их употреблении могут обеспечить организм необходимыми питательными веществами....

Подробнее
Стало известно, что вклады россиян за границей выросли в 3 раза

Стало известно, что вклады россиян за границей выросли в 3 раза

7-06-2023, 20:14

0

С 2022 года российское население хранит 16,4 триллиона рублей не в банках, а наличными дома. За год эта сумма выросла...

Подробнее
В Москве открылась выставка картин «невидимых» художников

В Москве открылась выставка картин «невидимых» художников

8-06-2023, 10:49

0

Выставка под открытым небом, организованная Ассоциацией новых городских художников, прошла одновременно в нескольких...

Подробнее