Гладков проинформировал о перемещении жителей Шебекинского округа в другие регионы

Свыше 700 жителей Шебекинского округа Белгородской области уже переселили в другие регионы России. Об этом в своем свежем видеообращении проинформировал губернатор Вячеслав Гладков. Ролик опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, вчера из региона на территорию Тульской области были отправлены 49 человек. Еще раньше вынужденных внутренних переселенцев отправили в еще две российских области.

«Помимо Тульской, Пензенская и Липецкая области уже приняли более 700 жителей из Шебекинского округа», — уведомил Гладков.

Он поблагодарил глав этих регионов за готовность принять семьи с детьми с территорий, где сейчас небезопасно.

Напомним, на Белгородском направлении сейчас больше всего достается именно Шебекино. Город фактически превратился в фронтовой, так как находится между позициями противника и повстанцев из «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ) и позициями российских сил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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