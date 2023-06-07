Туроператоры отказываются возвращать россиянам деньги за путевки в Хургаду после нападения акулы

Россияне, которые приобрели путевки на отдых в Хургаду (Египет), решили отказаться от них после вчерашнего вопиющего случая с акулой и начали сталкиваться с отказами операторов возвращать деньги за билеты.

В агентствах заявляют, что аннулировать тур возможно, но тогда придется заплатить штраф. Просто отказаться от путевки, чтобы без материальных потерь, не получится.

«Жуть как страшно туда лететь теперь. Вернуть путевку не можем, при отказе от тура будет полная потеря средств, это не страховой случай», — приводит издание «e1.ru» переживания своей читательницы, которая планировала отдохнуть в Хургаде.

Многие российские туристы, столкнувшись с отказами туроператоров аннулировать тур и вернуть деньги, решили, что не остается ничего, кроме как отправиться на отдых в Египет. Однако водные процедуры они собираются принимать в бассейнах отелей. Плавать в море после того, как вчера акула съела 23-летнего россиянина прямо на глазах у его отца, они не рискнут.

Ранее пляж в Хургаде, на котором случился данный инцидент, считался безопасным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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