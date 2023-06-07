Минздрав Владимирской области пытался отнять ребенка-инвалида у матери, не получившей льготные лекарства

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В Министерстве здравоохранения Владимирской области разразился громкий скандал после того, как у многодетной матери пытались отобрать ребенка-инвалида. По словам женщины, это не первый раз, когда власти пытаются оказать на нее давление.
Все началось с того, что местная жительница обратилась за рецептом на жизненноважное, но недорогое лекарство — эналаприл. Этот препарат необходим для ее ребенка-инвалида. Комиссия отправила одобренную выписку препарата в региональный Минздрав, но процесс затянулся более чем на месяц. В связи с этим многодетная мать записала видеообращение к главе Минздрава Владимирской области.
Однако на это обращение чиновник отреагировал не так, как ожидала женщина. Вместо того чтобы помочь, глава регионального ведомства потребовал от службы опеки изъять из семьи ребенка, здоровье которого якобы находится под угрозой. Вскоре отдел опеки и попечительства выяснил, что положение семьи не такое плачевное, как об этом сообщает глава ведомства.
Многодетная мать уверена, что ее дети не получат льготные лекарства пока этот чиновник занимает свою должность. Женщина рассчитывает на то, что Следственный комитет проведет комплексную проверку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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