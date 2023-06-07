Минздрав Владимирской области пытался отнять ребенка-инвалида у матери, не получившей льготные лекарства

Сегодня, 08:34

0

Image 16+
Минздрав Владимирской области пытался отнять ребенка-инвалида у матери, не получившей льготные лекарства
Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения Владимирской области разразился громкий скандал после того, как у многодетной матери пытались отобрать ребенка-инвалида. По словам женщины, это не первый раз, когда власти пытаются оказать на нее давление. 

Все началось с того, что местная жительница обратилась за рецептом на жизненноважное, но недорогое лекарство — эналаприл. Этот препарат необходим для ее ребенка-инвалида. Комиссия отправила одобренную выписку препарата в региональный Минздрав, но процесс затянулся более чем на месяц. В связи с этим многодетная мать записала видеообращение к главе Минздрава Владимирской области. 

Однако на это обращение чиновник отреагировал не так, как ожидала женщина. Вместо того чтобы помочь, глава регионального ведомства потребовал от службы опеки изъять из семьи ребенка, здоровье которого якобы находится под угрозой. Вскоре отдел опеки и попечительства выяснил, что положение семьи не такое плачевное, как об этом сообщает глава ведомства. 

Многодетная мать уверена, что ее дети не получат льготные лекарства пока этот чиновник занимает свою должность. Женщина рассчитывает на то, что Следственный комитет проведет комплексную проверку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперты рассказали об особенностях нынешнего туристического сезона

Вчера, 18:04

Мэрия Рязани запретила уличным музыкантам исполнять песни иноагентов РФ

Вчера, 15:44

В Москве открылась выставка картин «невидимых» художников

Вчера, 10:49

Жительница Екатеринбург попала в больницу с опасной инфекцией из-за роллов

7-06-2023, 15:54

К хулиганству в радиоэфире отношения не имею – Пригожин прокомментировал «захват радиоэфира» в Екатеринбурге

7-06-2023, 12:44

Минобороны России отправило солдат-срочников отражать атаки

6-06-2023, 10:44

Жителям Смоленской области рассказали, куда бежать в случае атак БПЛА

3-06-2023, 14:54

Белгородские власти заявили о введении запрета на движение транспорта в Шебекино

2-06-2023, 22:04

Жена мобилизованного смогла получить помощь врачей в Дальнегорске только после общественного резонанса

2-06-2023, 21:03

Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала

1-06-2023, 20:14

Forbes: Кутаиси может вместо Стамбула стать новым хабом в Европу для туристов РФ

1-06-2023, 20:14

Глава Дальнегорска Теребилов может понести ответственность за невнимание к проблемам горожан

1-06-2023, 19:56

«АиФ»: Названы средняя стоимость туров по основным направлениям

1-06-2023, 15:19

Военный эксперт Сивков обозначил сложность пресечения обстрелов территории Белгородской области

1-06-2023, 14:29

Сезон открыт: чем привлекают туристов пляжи юга России

1-06-2023, 09:14

В АТОР проинформировали о средней стоимости туристической путевки на лето 2023

31-05-2023, 23:59

Военный эксперт Клупов обозначил настоящие цели украинских беспилотников в Москве

31-05-2023, 14:59

Губернатор Гладков заявил об ухудшении ситуации в Белгородской области после обстрела Шебекино

31-05-2023, 10:24

Турция стала дороже для российских туристов, а Египет и ОАЭ — дешевле

30-05-2023, 13:24

Отдых на море в России: куда поехать в отпуск

29-05-2023, 16:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эндокринолог России Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара

Эндокринолог России Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара

6-06-2023, 15:14

0

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала о признаках, указывающих на то, что человек ест много сахара. Избыток...

Подробнее
Минобороны России отправило солдат-срочников отражать атаки

Минобороны России отправило солдат-срочников отражать атаки

6-06-2023, 10:44

0

Министерство обороны России отправило отражать атаки диверсантов из ополчения РДК* (признан террористическим в РФ и...

Подробнее
«МК»: Отдых резко подорожал для россиян, за некоторые услуги придется переплатить

«МК»: Отдых резко подорожал для россиян, за некоторые услуги придется переплатить

7-06-2023, 10:59

0

Российская туротрасль отмечает, что цены как на внутренние, так и на международные туры выросли в среднем на 50%....

Подробнее
К хулиганству в радиоэфире отношения не имею – Пригожин прокомментировал «захват радиоэфира» в Екатеринбурге

К хулиганству в радиоэфире отношения не имею – Пригожин прокомментировал «захват радиоэфира» в Екатеринбурге

7-06-2023, 12:44

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о своей непричастности к захвату радиоэфиру в Екатеринбурге. Жители...

Подробнее
Сунак сделал заявление о ситуации вокруг Каховской ГЭС

Сунак сделал заявление о ситуации вокруг Каховской ГЭС

7-06-2023, 09:14

0

Руководитель британского правительства Риши Сунак сделал заявление по вопросу о причинах прорыва на Каховской...

Подробнее
Песков сообщил об информировании Путина о ситуации на Каховской ГЭС

Песков сообщил об информировании Путина о ситуации на Каховской ГЭС

6-06-2023, 15:54

0

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о получении президентом Российской Федерации...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Час шик: Турецкие курорты сравнялись в цене с экзотическими странами

Час шик: Турецкие курорты сравнялись в цене с экзотическими странами

6-06-2023, 11:19

0

Россияне тратят в среднем 200 тысяч рублей на недельный отдых в Турции на двоих. Семья из трех человек должна выложить...

Подробнее
Немецкие журналисты выразили мнение о политике ЕС в отношении Польши

Немецкие журналисты выразили мнение о политике ЕС в отношении Польши

6-06-2023, 09:29

0

В немецком издании «Der Spiegel» опубликована статья, авторы которой обратились к теме взаимоотношений между Польшей и...

Подробнее
Доктор Лебедева назвала сбой в работе поджелудочной железы опасным для всего организма

Доктор Лебедева назвала сбой в работе поджелудочной железы опасным для всего организма

6-06-2023, 10:49

0

При болезнях поджелудочной железы самочувствие будет постоянно ухудшаться. Сбой в работе поджелудочной опасен для всех...

Подробнее
С 15 июня все изменится: Поляки возмутились новыми возможностями россиян

С 15 июня все изменится: Поляки возмутились новыми возможностями россиян

7-06-2023, 08:59

0

Благодаря тбилисскому авиационному хабу россияне получили возможность путешествовать по Европе. Известно, что в мае...

Подробнее