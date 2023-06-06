Мэрия Рязани запретила уличным музыкантам исполнять песни иноагентов РФ

В Рязани запретили исполнять песни иноагентов, сообщает «RZN.info».

На фестивале «Музыка Почтовой» его организаторы ввели запрет на исполнение композиций иноагентов. Также не будут на этом фестивале звучать песни на иностранных языках.

Организаторы решили не ограничиваться этими запретами и запретили музыкантам использовать ненормативную лексику, употреблять алкоголь и рекламировать товары.

Помимо этого будут действовать дополнительные требования к внешнему виду и мощности музыкальной аппаратуры.

Стартует этот фестиваль 10 июня и будет длиться более трех месяцев. В рамках фестиваля каждую пятницу с 18:00 до 22:00 будут выступать музыкальные коллективы и сольные исполнители. Как сообщили организаторы фестиваля, уже получено около 30 заявок от желающих участвовать в нем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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