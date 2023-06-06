Мэрия Рязани запретила уличным музыкантам исполнять песни иноагентов РФ

Эндокринолог России Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала о признаках, указывающих на то, что человек ест много сахара. Избыток...Подробнее
В Рязани запретили исполнять песни иноагентов, сообщает «RZN.info».
На фестивале «Музыка Почтовой» его организаторы ввели запрет на исполнение композиций иноагентов. Также не будут на этом фестивале звучать песни на иностранных языках.
Организаторы решили не ограничиваться этими запретами и запретили музыкантам использовать ненормативную лексику, употреблять алкоголь и рекламировать товары.
Помимо этого будут действовать дополнительные требования к внешнему виду и мощности музыкальной аппаратуры.
Стартует этот фестиваль 10 июня и будет длиться более трех месяцев. В рамках фестиваля каждую пятницу с 18:00 до 22:00 будут выступать музыкальные коллективы и сольные исполнители. Как сообщили организаторы фестиваля, уже получено около 30 заявок от желающих участвовать в нем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала о признаках, указывающих на то, что человек ест много сахара. Избыток...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о судьбе подполковника Романа Винивитина. По его словам, офицер ВС...Подробнее
Министерство обороны России отправило отражать атаки диверсантов из ополчения РДК* (признан террористическим в РФ и...Подробнее
Российская туротрасль отмечает, что цены как на внутренние, так и на международные туры выросли в среднем на 50%....Подробнее
Руководитель британского правительства Риши Сунак сделал заявление по вопросу о причинах прорыва на Каховской...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о своей непричастности к захвату радиоэфиру в Екатеринбурге. Жители...Подробнее
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о получении президентом Российской Федерации...Подробнее
Россияне тратят в среднем 200 тысяч рублей на недельный отдых в Турции на двоих. Семья из трех человек должна выложить...Подробнее
При болезнях поджелудочной железы самочувствие будет постоянно ухудшаться. Сбой в работе поджелудочной опасен для всех...Подробнее
В немецком издании «Der Spiegel» опубликована статья, авторы которой обратились к теме взаимоотношений между Польшей и...Подробнее
Комментировать