В Москве открылась выставка картин «невидимых» художников

Выставка под открытым небом, организованная Ассоциацией новых городских художников, прошла одновременно в нескольких городах России. Речь идет о социальном проекте, который помогает талантливым людям, живущим в домах-интернатах, преодолеть социальную изоляцию и раскрыть свой потенциал с помощью живописи. У каждого из этих художников своя необычная история. Несмотря на жизненные ограничения и трудности в общении, они получили признание в мире искусства.

Вывески с яркими картинами наивных художников появились на центральных улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Ханты-Мансийска, Ноябрьска и Тюмени. Художники были воспитанниками детских домов и интернатов. Они никогда не учились рисовать, и их работы полны личных воспоминаний, переживаний, искренности и детского, порой наивного взгляда на жизнь. Бульварное кольцо в Москве вместо афиш и рекламных баннеров украсили картины, посвященные доброте, заботе и человеческому теплу. Об этом заявила куратор студии «Новые городские художники» Евгения Штиль.

Авторы работ - художники-самоучки, работающие в стиле наивного искусства. В мире искусства говорят, что им удалось то, к чему стремились Анри Матисс и Василий Кандинский, — создавать искреннее искусство.

Выставка под открытым небом — необычный проект «Новых городских художников» и «Газпром нефти».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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