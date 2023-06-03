Минобороны России отправило солдат-срочников отражать атаки

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Министерство обороны России отправило отражать атаки диверсантов из ополчения РДК* (признан террористическим в РФ и запрещен) в Белгородскую область солдат срочной службы. Об этом заявил один из отечественных военных корреспондентов со ссылкой на очевидца, который находится в гуще событий.
«В некоторых местах срочники отражают атаки. Да, там есть срочники Минобороны, они не участвуют в СВО, но так как здесь такая сейчас творится вакханалия, на некоторых участках срочники», — рассказал военкор ВГТРК со слов военного журналиста Геннадия Алехина.
При этом подчеркивается, что оборонное ведомство страны никак не комментирует пребывание срочников на переднем крае обороны, пусть даже они там находятся не сами и сменяются бойцами теробороны.
Сладков и Алехин считают, что нелишне было бы прояснить ситуацию со срочниками официальным источникам - например, пресс-центром Западного военного округа, передает «Весьма».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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