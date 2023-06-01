Белгородские власти заявили о введении запрета на движение транспорта в Шебекино

Вчера, 22:04

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Белгородские власти заявили о введении запрета на движение транспорта в Шебекино
Фото из открытых источников

Администрацией Белгородского региона временно запрещено движение на некоторых участках дорог в Шебекинском городском округе. Такую информацию сегодня, в пятницу, 2 июня, сообщил полномочный представитель правительства Белгородской области на страницах своего Telegram-канала. Подобные ограничения движения автомобильного и другого механического транспорта будут действовать до 30 июня для обеспечения безусловной безопасности дорожного движения в приграничных районах области.

В соответствии с приказом регионального Министерства транспорта, помимо движения запрещена стоянка автотранспорта на определенных участках.
Напомним, что уже несколько дней возле Шебекино идут ожесточенные бои.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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