Белгородские власти заявили о введении запрета на движение транспорта в Шебекино

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Администрацией Белгородского региона временно запрещено движение на некоторых участках дорог в Шебекинском городском округе. Такую информацию сегодня, в пятницу, 2 июня, сообщил полномочный представитель правительства Белгородской области на страницах своего Telegram-канала. Подобные ограничения движения автомобильного и другого механического транспорта будут действовать до 30 июня для обеспечения безусловной безопасности дорожного движения в приграничных районах области.
В соответствии с приказом регионального Министерства транспорта, помимо движения запрещена стоянка автотранспорта на определенных участках.
Напомним, что уже несколько дней возле Шебекино идут ожесточенные бои.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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