Белгородские власти заявили о введении запрета на движение транспорта в Шебекино

Администрацией Белгородского региона временно запрещено движение на некоторых участках дорог в Шебекинском городском округе. Такую информацию сегодня, в пятницу, 2 июня, сообщил полномочный представитель правительства Белгородской области на страницах своего Telegram-канала. Подобные ограничения движения автомобильного и другого механического транспорта будут действовать до 30 июня для обеспечения безусловной безопасности дорожного движения в приграничных районах области.

В соответствии с приказом регионального Министерства транспорта, помимо движения запрещена стоянка автотранспорта на определенных участках.

Напомним, что уже несколько дней возле Шебекино идут ожесточенные бои.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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