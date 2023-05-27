Эксперт Крайник сообщил, к чему приведет снижение стоимости ОСАГО для некоторых категорий авто

Александр Крайник, руководитель отдела страхового бизнеса «Сравни», утверждает, что снижение стоимости ОСАГО для российских автомобилей с высоким уровнем локализации поможет увеличить спрос на саму страховку и на данные автомобили, но не повлияет на среднюю цену страховки.

По мнению эксперта, водитель автомобиля является наиболее влиятельным фактором аварийности на дорогах, а не тип транспортного средства.

«Дело в том, что аварийность на дороге слабо зависит от типа транспортного средства. Основной фактор — тип водителя, который управляет автомобилем, так как стра***тся именно ответственность автовладельца. Тем не менее автопарк российского производства ежегодно стареет. По нашим данным, каждый третий расчёт стоимости страховки приходится на автомобили старше 16 лет. Количество отечественных машин в возрасте от 15 до 20 лет постоянно растет», — отметил эксперт.

Кроме того, он уточнил, что снижение стоимости страховки у одной категории клиентов обязательно приведёт к повышению стоимости у другой.

«Если подобную инициативу начнут реализовывать, то часть клиентов может потенциально получить скидку в размере от 5 до 10% от цены полиса ОСАГО. При этом другая часть покупателей получит аналогичную надбавку при оформлении страховки», — подчеркнул Крайник.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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